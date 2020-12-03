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GeriFutbol Premier Lig'den İngiltere'nin alt liglerine 250 milyon sterlinlik yardım!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 16:42 | Son Güncelleme:

Premier Lig'den İngiltere'nin alt liglerine 250 milyon sterlinlik yardım!

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Premier Lig'den İngiltere'nin alt liglerine 250 milyon sterlinlik yardım!
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İngiltere Premier Lig ile 2. lig (Championship), 3. lig (League One) ve 4. lig (League Two) kulüplerinin bağlı olduğu İngiltere Futbol Ligi (EFL), 250 milyon sterlinlik kurtarma paketi konusunda anlaştı.

Dünyanın ekonomik açıdan en büyük futbol ligi olan Premier Lig, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mali güçlüklerle karşı karşıya kalan EFL kulüplerine yardım eli uzattı.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma doğrultusunda 3 ve 4. lig takımlarına 50 milyon sterlin bağışta bulunulacak. 2'nci lig kulüplerine ise 200 milyon sterlin tutarında faizsiz kredi verilecek.

 

Premier Ligden İngilterenin alt liglerine 250 milyon sterlinlik yardım

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