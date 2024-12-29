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Premier Lig'de Vitor Pereira fırtınası! Bileği bükülmüyor...

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#Futbol#Premier Lig#Pereira
Premier Ligde Vitor Pereira fırtınası Bileği bükülmüyor...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 20:06

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton, deplasmanda karşılaştığı Tottenham ile 2-2 berabere kaldı ve son 3 maçta 7 puan topladı.

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham ile Wolverhampton kozlarını paylaştı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Tottenham'ın gollerini 12. dakikada Rodrigo Bentancur Colmán ve 45+3. dakikada Brennan Johnson kaydetti. Konuk Wolverhampton'ın golleri ise 7. dakikada Hee-Chan Hwang ve 87. dakikada Jorgen Strand Larsen'den geldi.

Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Son Heung-Min, 43. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Vitor Pereira yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Wolverhampton, puanını 16 yaptı ve 17. sıraya yükseldi. Tottenham ise 24 puanla 11. basamakta yer aldı. 

Tottenham, Premier Lig'in 20. haftasında Newcastle United'ı konuk edecek. Wolverhampton ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

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#Futbol#Premier Lig#Pereira

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