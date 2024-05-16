Premier Lig'de VAR sistemi sallantıda! Kulüpler oylama yapacak

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2018 Dünya Kupası ile hayatımıza giren, ilerleyen yıllarda Avrupa'nın büyük liglerinin uygulamaya aldığı Video Asistan Hakem (VAR) uygulaması, özellikle bu sezon büyük tartışmaların odağındaydı.

İngiltere Premier Lig özelinde çok sayıda maçta hakem ve VAR skandalları yaşanmış; kulüpler, teknik adamlar ve futbolcular sisteme sert şekilde tepki göstermişti. İngiltere'de VAR artık resmi olarak tartışmaya açılıyor.

İSVEÇ, VAR'I İSTEMEDİ

İsveç kulüpleri, geçen haftalarda yaptıkları oylama sonucu Video Asistan Hakem uygulamasını istemediklerini federasyona ilettiler. Gelecek sezondan itibaren VAR'ı ilk kez kullanmayı planlayan İsveç Futbol Federasyonu, kulüplerin kararı sonrası VAR'ı kullanmamaya karar verdi.

PREMIER LİG'DE VAR'IN GELECEĞİ OYLANACAK

The Athletic'in haberine göre Premier Lig ekipleri, VAR uygulamasının gelecek sezon devam edip etmemesi gündemiyle ilerleyen günlerde bir toplantı gerçekleştirecek. Kulüpler arasında yapılacak oylama sonucuna göre VAR uygulamasının devam edip etmeyeceğine dair karar verilecek.

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"TARAFTAR VE TAKIM ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BOZUYOR"

Premier Lig ekibi Wolverhampton, geçtiğimiz haftalarda VAR ile ilgili bir açıklama yapmış ve futbolun doğasını bozduğunu, gol sevinçlerini yapay hale getirdiğini, taraftar ve takımlar arasındaki ilişkiye zarar verdiğini iddia etmişti.

The Athletic'in haberinde Premier Lig yönetiminin VAR'ın devam etmesini istediği, kulüplerin hepsinde VAR'ı kaldırma fikrinin bulunmadığının altı çizilirken özellikle bu sezon skandal hataların yapılmasından ötürü kulüplerin bir kısmının VAR'ın kalkması fikrine sıcak olduğu ifade edildi.

VAR KAYITLARINI AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDILAR

İngiltere Premier Lig'in hakem komitesi PGMOL, bu sezon yaşanan skandal hatalar sonrası VAR kayıtlarını açıklamak zorunda kaldı. VAR kayıtları canlı yayında açıklanırken PGMOL üyesi Howard Webb de bu yayınlarda hakem ve VAR kararlarını yorumladı.

Hakem komitesi ayrıca bazı kararlardan sonra zarar gören kulüplerden özür dilerken, hata yapan bazı hakemlere de uzun süre görev verilmedi.