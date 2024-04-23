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Premier Lig'de tecavüz skandalı!

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#Premier Lig#Futbol#İngiltere
Premier Ligde tecavüz skandalı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 23:13

Aynı takımda forma giyen iki Premier Lig oyuncusu polise yapılan tecavüz ihbarının ardından tutuklanırken iki oyuncu da kefaletlerinin ödenmesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

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İngiltere Premier Lig'de aynı takımdan iki futbolcunun tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındığı ve kefaletlerinin ödenmesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

The Sun'da yer alan habere göre; aynı takımda oynayan iki futbolcu da 19 yaşında ve oyunculardan birinin saldırı ve tecavüze yardım-yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı, diğer oyuncunun ise ertesi gün tecavüz şüphesiyle sorgulandığı belirtildi.

Genç oyuncuların kefaletle şu an için serbest kaldığı ancak soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

The Sun'a konuşan bir kaynak, "Polisler bir tecavüz ihbarı üzerine iki kişiyi tutukladı. 19 yaşındaki bir erkek, saldırı ve tecavüze yardım-yataklık şüphesiyle tutuklandı. Diğer erkek tecavüz şüphesiyle tutuklandı. Her ikisi de kefaletle serbest bırakıldı." dedi.

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The Sun'a konuşan bir başka kaynak ise polisin kulübe geldiğini ve iki oyuncudan biriyle stadyumdaki özel bir odada görüştüğünü söyledi. Bir kulüp sözcüsü de olayın şu anda tamamen polisin elinde olduğunu ve konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını kaydetti.

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#Premier Lig#Futbol#İngiltere

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