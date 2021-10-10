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Premier Lig'de Suudi patron krizi! Newcastle United'ın satışı...

#Newvcastle#Selman#Premier Lig
Premier Ligde Suudi patron krizi Newcastle Unitedın satışı...
Koray Durkal

Premier Lig’deki 19 kulüp, Newcastle’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman’a bağlı bir konsorsiyuma satılmasının marka değerlerine zarar vereceği düşüncesiyle lig yönetiminden acil toplantı talep etti.

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İngiltere'nin köklü kulüplerinden Newcastle United’ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman’a bağlı bir konsorsiyum tarafından 350 milyon Euro’ya satın alınmasının ardından Premier Lig’deki diğer 19 kulüp, lig yönetimine acil toplantı çağrısında bulundu. Premier Lig’in marka değerinin zarar görebileceğini düşünen kulüpler satışın iptali artık mümkün olmasa da önümüzdeki hafta bir toplantı düzenlenmesi için baskı uygulamaya başladı.

İŞÇİ PARTİSİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Kulüpler, Premier Lig markasının, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) Newcastle’ın hisselerinin yüzde 80’ini alması nedeniyle zarar görebileceğine dair endişelerini dile getirdi. Premier Lig yönetimi, anlaşmanın yapıldığını ve ‘Suudi Arabistan Krallığı’nın Newcastle United’ı kontrol etmeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı güvenceler aldığını’ belirten bir açıklama yayınladı. Newcastle’ın satışı siyasi arenada da tepki çekti. İşçi Partisi, anlaşmanın birçok taraftarı rahatsız edeceğini savunurken, satışın iptali için çağrıda bulunmadı.

TRANSFERE 1,5 MİLYAR EURO YATIRIM

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Newcastle United’ı satın alan yeni ortaklardan Amanda Staveley, yaptığı açıklamada kulüp yönetimiyle ilgili politikalarını anlattı. Staveley, “Büyük yatırımlar tarafından yönetilen Manchester City ve PSG gibi kulüplerin seviyesine çıkmaya çalışacağız. Elbette kupa kazanma konusunda onlarla aynı hırsta olacağız ama bunun biraz zaman alacağını söylemeliyim” dedi. Kulübün kısa zamanda transfere 1.5 milyar Euro harcaması bekleniyor.

Futbolda dengeleri değiştirecek adım... Newcastle Unitedı Prens Selman döneminde neler bekliyor

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İLK ADAYLAR HAALAND VE MBAPPE

Önümüzdeki ocak ayından itibaren futbolcu transferine büyük yatırım yapacak olan Newcastle United’ın ismi şimdiden pekçok yıldız oyuncu ve teknik adamla anılıyor. Teknik direktör konusunda İtalyan Antonio Conte’yi ilk sıraya alan siyah beyazlıların diğer hedefleri ise Frank Lampard ve Steven Gerrard. Erling Haaland ve Kylian Mbappe’nin başı çektiği futbolcu listesinde ise Gareth Bale, Luka Jovic, Coutinho, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti, Luka Modric ve Aaron Ramsey gibi pek çok oyuncu yer alıyor.

PRENS BİN SALMAN DÜNYANIN EN ZENGİN KULÜP PATRONU OLDU

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Newcastle United Kulübü’nü uzun uğraşlar sonucu satın alan konsorsiyumu yöneten Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed Bin Salman’ın, 820 milyar Euro’nun üzerinde bir büyüklüğe sahip yatırım fonlarını kontrol ettiği belirtiliyor.

Premier Ligde Suudi patron krizi Newcastle Unitedın satışı...

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#Newvcastle#Selman#Premier Lig