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GeriFutbol Premier Lig'de sözleşmesi bitecek futbolcular için flaş karar!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 20:20,Son Güncelleme:

Premier Lig'de sözleşmesi bitecek futbolcular için flaş karar!

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Premier Lig'de sözleşmesi bitecek futbolcular için flaş karar!
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İngiltere Premier Lig ekipleri, sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek futbolcuların kontratlarının sezon bitene kadar uzatılmasında anlaşmaya vardı.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenen liglerde kulüplerin, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratlarını sezon tamamlanana kadar uzatabilmesine oy birliğiyle karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, hükümetin 1 Haziran'dan itibaren futbol müsabakalarının yapılmasına izin verdiği ve Premier Lig yöneticilerinin de maçların devam edebilmesi için çalıştığı vurgulandı.

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