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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2020 - 16:50,Son Güncelleme:

Premier Lig'de son saniyede her şey değişmişti! Tarihi gol...

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Premier Lig'de son saniyede her şey değişmişti! Tarihi gol...
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2011-12 Premier Lig sezonunun son saniyeleri hala akıllarda... Sizi o güne, Kun Agüero'nun son saniyedeki attığı golde yaşananlara götürüyoruz...

2011-12 Premier Lig sezonunun son haftasında Manchester City, sahasında Queens Park Rangers'ı ağırladı. Ezeli rakibi Manchester United'la kıyasıya bir yarış içinde olan City, 2-0 geriye düştüğünde şampiyonluğun şehrin 'kırmızı' yakasına gideceği düşünülüyordu.

Ancak maçın son anlarında 2-2'lik beraberliği sağlayan City, şampiyonluk için rakibini baskı altına almaya devam etti. 93. dakikada ceza sahasında Mario Balotelli'nin pasıyla buluşan Sergio Agüero, topu ağlara gönderirken Manchester City 44 yıl sonra son saniyede gelen tarihi şampiyonluğu Manchester United'ın elinden kaptı.

Premier Ligde son saniyede her şey değişmişti Tarihi gol...

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