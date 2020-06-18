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Futbol
Haber Giriş: 18.06.2020 - 14:55,Son Güncelleme:

Premier Lig'de şok! Maçlar başladıktan sonra corona virüs...

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Premier Lig'de şok! Maçlar başladıktan sonra corona virüs...
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Premier Lig'de 100 günlük aradan sonra maçlar başladı ancak bir oyuncunun corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Pandemi nedeniyle 100 gün ara verilen Premier Lig, dün oynanan maçlar ile resmen başladı. Liglerin başlamasının bir gün ardından ise şok eden bir haber geldi.

SKY Sports'un haberine göre yapılan son testler sonucunda bir futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Testi pozitif çıkan futbolcunun ismi verilmezken maçların nasıl oynanacağı merak konusu oldu.








Premier Ligde şok Maçlar başladıktan sonra corona virüs...

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