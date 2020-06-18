Premier Lig'de şok! Maçlar başladıktan sonra corona virüs...

Pandemi nedeniyle 100 gün ara verilen Premier Lig, dün oynanan maçlar ile resmen başladı. Liglerin başlamasının bir gün ardından ise şok eden bir haber geldi.

SKY Sports'un haberine göre yapılan son testler sonucunda bir futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Testi pozitif çıkan futbolcunun ismi verilmezken maçların nasıl oynanacağı merak konusu oldu.



















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