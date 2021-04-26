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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.04.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'nin ilk üyeleri Shearer ve Henry

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Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'nin ilk üyeleri Shearer ve Henry

İngiltere Premier Lig'in efsane futbolcuları Alan Shearer ve Thierry Henry, Şöhretler Müzesi'ne seçilen ilk isimler oldu.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, attığı 260 golle lig tarihinin en skorer oyuncusu olan Shearer ve Arsenal'da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Henry, Şöhretler Müzesi'yle onurlandırıldı. 

Kariyerinde Southampton, Blackburn Rovers ve Newcastle United formaları giyen Alan Shearer, ligde iki farklı kulüpte 100 gole ulaşan tek futbolcu olma özelliği taşıyor.

Arsenal'da oynadığı dönemde ligde 175 kez ağları sarsan Thierry Henry ise takımın en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.

Şöhretler Müzesi'ne taraftarların vereceği oylarla bu yıl 6 ismin daha dahil edileceği belirtildi.

 

Premier Ligde Şöhretler Müzesinin ilk üyeleri Shearer ve Henry

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