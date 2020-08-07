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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 15:13,Son Güncelleme:

Premier Lig'de "sezonun en iyi teknik direktörü" adayları açıklandı!

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Premier Lig'de "sezonun en iyi teknik direktörü" adayları açıklandı!
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İngiltere Premier Lig'de "2019-2020 sezonunun en iyi teknik direktörü" ödülü için adaylar belli oldu.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Liverpool'dan Alman Jurgen Klopp, Chelsea'den İngiliz Frank Lampard, Leicester City'den Kuzey İrlandalı Brendan Rodgers ve Sheffield United'dan İngiliz Chris Wilder, adaylar olarak gösterildi.

Ödülün sahibi, taraftarlar ve futbol uzmanlarından oluşan jürinin oylarıyla belirlenecek. Futbolseverler için ligin internet sitesinde başlayan oylama, 10 Ağustos'a kadar sürecek.

Son iki sezonda bu ödülü, Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Josep Guardiola kazanmıştı.

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