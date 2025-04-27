Premier Lig'de şampiyon Liverpool! Salah tarihe geçti

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Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, taraftarının önünde Tottenham'ı konuk etti.

Anfield Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 5-1 kazanan Liverpool, bitime 4 hafta kala Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Liverpool'a 3 puanı getiren golleri 16. dakikada Luis Diaz, 24. dakikada Mac Allister, 34. dakikada Gakpo, 63. dakikada Salah ve 69. dakikada Udogie (KK) kaydetti.

Tottenham'ın ise tek sayısı 12. dakikada Solanke'den geldi.

4 SEZON SONRA

Sezonu uzun süre lider götüren Arne Slot'un öğrencileri, 34. hafta itibariyle en yakın takipçisi Arsenal'in 15 puan önünde zirvede yer aldı ve geçen 4 sezonun ardından şampiyonluk kupasını 20. kez müzesine götürdü.

BAŞROL SALAH'IN

Liverpool'da 8. sezonunu geçiren Mohamed Salah, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 34 maçta 28 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.

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PREMIER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Tottenham karşısında takımının 4. golünü kaydeden Mohamed Salah, 185 golle Premier Lig tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu. Mısırlı futbolcu aynı zamanda Premier Lig tarihinde üst üste 8 sezonda 20+ gol atan tek futbolcu konumuna yükseldi.

ARNE SLOT İLK SEZONUNDA

Jurgen Klopp döneminin ardından takımın başına getirilen Arne Slot, Premier Lig'deki ilk sezonunda mutlu sona ulaştı. 46 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Feyenoord'la 2022/23 sezonunda yaşadığı şampiyonluğun ardından kariyerinde ikinci kez lig şampiyonluğu yaşadı.