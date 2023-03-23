Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Premier Lig'de oruçlu futbolculara iftar izni

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Ramazan#İftar
Premier Ligde oruçlu futbolculara iftar izni
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 07:00

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İngiltere'de önemli bir karar alındı.

Haberin Devamı

İngiltere'de bugün başlayan Ramazan ayı için oruç kararı açıklandı.

Premier Lig başta olmak üzere İngiltere’de tüm liglerde Ramazan ayı boyunca oruç tutacak Müslüman futbolcuların iftar açmaları için özel izin verilecek.

Ada basınında yer alan haberlere göre hakemler iftar vaktinde oynanacak karşılaşmadan önce futbolcularla konuşarak oruç tutup tutmadıklarını soracak.

Eğer oynanacak maçta oruç tutan futbolcu varsa, iftar olduğunda oyunun durakladığı ilk anda futbolculara oruçlarını açmaları için izin verilecek.

Gözden KaçmasınÜmit Milli Takımının yeni teknik direktörü Levent Sürme oldu Yeni görevlendirmeler...Ümit Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Levent Sürme oldu! Yeni görevlendirmeler...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Ramazan#İftar

BAKMADAN GEÇME!

Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları