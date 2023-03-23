Premier Lig'de oruçlu futbolculara iftar izni

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İngiltere'de bugün başlayan Ramazan ayı için oruç kararı açıklandı.

Premier Lig başta olmak üzere İngiltere’de tüm liglerde Ramazan ayı boyunca oruç tutacak Müslüman futbolcuların iftar açmaları için özel izin verilecek.

Ada basınında yer alan haberlere göre hakemler iftar vaktinde oynanacak karşılaşmadan önce futbolcularla konuşarak oruç tutup tutmadıklarını soracak.

Eğer oynanacak maçta oruç tutan futbolcu varsa, iftar olduğunda oyunun durakladığı ilk anda futbolculara oruçlarını açmaları için izin verilecek.