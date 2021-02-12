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GeriFutbol Premier Lig'de ocak ayının futbolcusu İlkay Gündoğan!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Premier Lig'de ocak ayının futbolcusu İlkay Gündoğan!

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İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, ocak ayının futbolcusu seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, aday gösterilen 7 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Premier Ligde ocak ayının futbolcusu İlkay Gündoğan

Kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanan İlkay, takım olarak güçlü bir konumda olmalarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

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İlkay, ocak ayında attığı 5 golle Manchester City'nin ligin zirvesine yükselmesinde pay sahibi olmuştu.

Premier Ligde ocak ayının futbolcusu İlkay Gündoğan

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