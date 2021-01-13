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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2021 - 23:29 | Son Güncelleme:

Premier Lig'de Manchester City, Brighton'ı tek golle geçti

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Premier Lig'de Manchester City, Brighton'ı tek golle geçti
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Brighton'ı 1-0 yendi.

Etihad Stadı'nda oynanan 18. hafta karşılaşmasında Manchester City, Brighton'ı ağırladı.

Manchester City, 44. dakikada Phil Foden'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip, 90 2. dakikada Raheem Sterling ile bir penaltı atışından faydalanamadı.

Bu galibiyetle bir maç eksiğine rağmen puanını 32 yapan Manchester City, lider Manchester United'ın 4, ikinci sıradaki Liverpool'un bir puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Brighton ise 14 puanla 17. sırada kaldı.

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