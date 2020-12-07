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Premier Lig'de Liverpool'dan farklı galibiyet
Liverpool, İngiltere Premier Lig'deki 11. hafta maçında Wolverhampton'ı 4-0 mağlup etti.
Son şampiyon Liverpool, ağırladığı Wolverhampton'ı Salah'ın 24, Wijnaldum'un 58, Matip'in 67 ve Semedo'nun (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle yendi.
Puanını 24'e çıkaran Liverpool, averaj farkıyla Tottenham'ın arkasında 2. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 17 puanda kaldı.
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