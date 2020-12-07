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Futbol
Haber Giriş: 07.12.2020 - 01:32 | Son Güncelleme:

Premier Lig'de Liverpool'dan farklı galibiyet

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Premier Lig'de Liverpool'dan farklı galibiyet
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Liverpool, İngiltere Premier Lig'deki 11. hafta maçında Wolverhampton'ı 4-0 mağlup etti.

Son şampiyon Liverpool, ağırladığı Wolverhampton'ı Salah'ın 24, Wijnaldum'un 58, Matip'in 67 ve Semedo'nun (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle yendi.

Puanını 24'e çıkaran Liverpool, averaj farkıyla Tottenham'ın arkasında 2. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 17 puanda kaldı.

Premier Ligde Liverpooldan farklı galibiyet

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