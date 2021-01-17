MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPremier Lig'de Liverpool ile Manchester United golsüz berabere kaldı
GeriFutbol Premier Lig'de Liverpool ile Manchester United golsüz berabere kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 17.01.2021 - 21:55 | Son Güncelleme:

Premier Lig'de Liverpool ile Manchester United golsüz berabere kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Premier Lig'de Liverpool ile Manchester United golsüz berabere kaldı
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Liverpool ile Manchester United 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'in 19. haftasında son şampiyon Liverpool, lider Manchester United'ı konuk etti.

Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester United puanını 37'ye, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Liverpool ise 34'e yükseltti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle