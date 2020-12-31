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Futbol
Haber Giriş: 31.12.2020 - 01:05 | Son Güncelleme:

Premier Lig'de lider Liverpool yine kazanamadı

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İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, deplasmanda Newcastle United'la 0-0 berabere kaldı ve üst üste 2 hafta galip gelemedi.

St James' Park'ta oynanan mücadelede iki takım da gol bulamadı ve sahadan birer puanla ayrıldı.

Ligde 2 maçtır kazanamayan Liverpool, 33 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

19 puana yükselen Newcastle United ise 14. sırada yer aldı.

Premier Ligde lider Liverpool yine kazanamadı

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