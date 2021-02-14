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GeriFutbol Premier Lig'de Leeds United'ı yenen Arsenal, 3 maç sonra kazandı
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Futbol
Haber Giriş: 14.02.2021 - 21:48 | Son Güncelleme:

Premier Lig'de Leeds United'ı yenen Arsenal, 3 maç sonra kazandı

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İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Leeds United'ı 4-2 yendi. 3 kez ağları sarsan Pierre-Emerick Aubameyang, Premier Lig kariyerinde ilk kez "hat-trick" yaptı.

Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Leeds United'ı konuk etti.

Arsenal, ikincisi penaltıdan olmak üzere 13, 41 ve 47. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 45. dakikada Hector Bellerin'in attığı gollerle 4-2 galip geldi. Konuk takımın gollerini 58. dakikada Pascal Struijk ve 69. dakikada Helder Costa kaydetti.

Öte yandan Gabonlu golcü futbolcu Aubameyang, Premier Lig kariyerinde ilk kez "hat-trick" yaptı.

Ligde 3 hafta sonra kazanan Arsenal, 34 puanla 10. sıraya çıktı. Leeds United ise 32 puanla 11. sırada yer aldı.

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