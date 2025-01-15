Premier Lig'de Kuzey Londra derbisi heyecanı: Arsenal - Tottenham! Şampiyon Oranlar Misli'de

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İngiltere Premier Lig’in 21. hafta mücadelesinde Arsenal ile Tottenham kozlarını paylaşıyor.

Lider Liverpool'un Nottingham Forest deplasmanında puan kaybettiği haftada puan farkını azaltmayı hedefleyen Arsenal, ligde zor zamanlardan geçen Tottenham karşısında 3 puanı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Sterling, Havertz, Martinelli.

Tottenham: Kinsky, Porro, Dragusin, Gray, Spence, Bissouma, Bergvall, Maddison, Kulusevski, Solanke, Son.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Arsenal, Tottenham ile oynadığı son 5 lig maçının 4’ünü kazandı.

Arsenal ile Tottenham ile arasında oynanan son 11 lig maçının 10’unda ilk yarılar 1,5 gol üstü bitti.

Arsenal’ın iç sahada Tottenham ile oynadığı son 6 lig maçında karşılıklı goller oldu.

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Arsenal, ligde oynadığı son 10 maçta yenilmedi.

Tottenham, son 8 lig maçında 1 kez kazanabildi.

Tottenham'ın son 6 lig maçının 5'i 2,5 gol üstü skorla bitti.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Arsenal galibiyetine 1.23, beraberliğe 5.01, Tottenham kazanıra ise 6.82 oran veriliyor.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %22’si Arsenal’in 3 puanı almasını bekliyor.

MİSLİ YAZARI MERT ARTUN’UN YORUMU

Tottenham ligde kötü bir dönemden geçiyor. Kaleci sorununu çözmüşe benziyorlar ara transferde. Çek kaleci Kinsky son iki maçta forma giydi ve iki kupa maçında da gol yemedi. Yeni takımına hızlı bir giriş yaptı. Hafta arası Liverpool’u yendikten sonra golsüz biten Tamworth maçını da uzatmada 3-0 kazandılar. Arsenal de sakatlıklar nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Önce hafta arası Newcastle United’a yenildiler. Federasyon Kupası’nda da 10 kişi kalan Manchester United’ı yenemediler ve kaleci Altay’ın hem normal sürede hem de penaltı atışlarında birer penaltı kurtarması sonucu turnuvaya veda ettiler. Gabriel Jesus da sakatlandı ve sezonu kapatmışa benziyor. Transfer yapacak Arsenal ancak yoğun maç temposunda Saka da yokken, Jesus da gidince formsuz Havertz ve Martinelli’ye kaldı hücum hattı. Genç Nwaneri de sakat. Konuk ekibin defans hattındaki eksiklerine Timo Werner ve Bentancur da eklendi son iki maçta. Kuzey Londra derbileri her zaman çekişmeli geçiyor. Az gollü geçme ihtimali de var bu maçın. Ben son 1 hafta 10 günlük form durumu daha iyi olan Tottenham’ın bu maçtan yenilmeden çıkacağını düşünüyorum.

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TOPÇULAR 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde topladığı 40 puanla zirvenin 7 puan gerisinde bulunan Arsenal, 3 kulvarda çıktığı son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Premier Lig'deki son maçında Brighton ile berabere kalan, Lig Kupası mücadelesinde Newcastle United'a 2-0 kaybeden ve son oynadığı maçta FA Cup'ta konuk ettiği Manchester United'a penaltılarda elenen Arsenal, Kuzey Londra derbisini kazanarak moral bulmak istiyor.

TOTTENHAM SON 2 MAÇINDA KAZANDI

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Tottenham, son iki karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak moral depoladı.

Lig Kupası'nda Liverpool'u 1-0 mağlup eden Tottenham, FA Cup'ta konuk olduğu Tamworth'ı 3-0 yenerek tur atladı.

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ARSENAL REKABETTE ÜSTÜN

Tottenham ile oynadığı son 2 lig maçında 2 galibiyet elde eden Arsenal, bu serisini devam ettirmek istiyor.

Evinde oynadığı maçlarda Tottenham'a büyük üstünlük kuran Topçular, son 31 maçta 18 galibiyet ve 12 beraberlik alırken yalnızca 1 kez mağlup oldu.

ARSENAL'DE JESUS SEZONU KAPATTI

Mücadele öncesi iki takımdaki önemli yıldızların sakatlığı dikkat çekiyor.

Arsenal'in Brezilyalı golcüsü Gabriel Jesus, Manchester United maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattı.

Brezilyalı futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve ameliyat edileceği açıklandı.

Arsenal'de Jesus'un dışında Bukayo Saka, Ethan Nwaneri, Takehiro Tomiyasu, Ben White, Riccardo Calafiori sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek diğer isimler.

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TOTTENHAM'DA SAKATLAR CAN SIKIYOR

Konuk ekip Tottenham'da ise Richarlison, Wilson Odobert, Rodrigo Bentancur, Destiny Udogie, Ben Davies, Micky van de Ven, Cristian Romero, Fraser Forster ve Guglielmo Vicario sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.