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Futbol
Haber Giriş: 18.04.2021 - 00:16 | Son Güncelleme:

Premier Lig'de küme düşen ilk takım Sheffield United oldu

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Premier Lig'de küme düşen ilk takım Sheffield United oldu

Wolverhampton'a 1-0 yenilen Sheffield United, Premier Lig'de bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Premier Lig'in 32. haftasında Wolverhampton, son sıradaki Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti.

Bu yenilgiyle 14 puanda kalan Sheffield United'ın küme düşmesi ligin bitimine 6 hafta kala kesinleşti.

Wolverhampton ise bu galibiyetle puanını 41'e yükseltti.

Premier Ligde küme düşen ilk takım Sheffield United oldu

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