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Premier Lig'de küme düşen ilk takım Sheffield United oldu
Wolverhampton'a 1-0 yenilen Sheffield United, Premier Lig'de bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Premier Lig'in 32. haftasında Wolverhampton, son sıradaki Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti.
Bu yenilgiyle 14 puanda kalan Sheffield United'ın küme düşmesi ligin bitimine 6 hafta kala kesinleşti.
Wolverhampton ise bu galibiyetle puanını 41'e yükseltti.
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