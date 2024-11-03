Premier Lig’de kritik mücadele: Manchester United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Manchester United ve Chelsea, Premier Lig 11. haftada mücadele edecek. Kritik karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri de sporseverler tarafından araştırılıyor. İki ekip de kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte Manchester United-Chelsea maçı canlı yayın bilgisi...

MANCHESTER UNİTED-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United - Chelsea bugün (3 Kasım) karşı karşıya gelecek.



Old Trafford Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.