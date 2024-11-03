Premier Lig’de kritik mücadele: Manchester United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:
Manchester United ve Chelsea, Premier Lig 11. haftada mücadele edecek. Kritik karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri de sporseverler tarafından araştırılıyor. İki ekip de kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte Manchester United-Chelsea maçı canlı yayın bilgisi...
MANCHESTER UNİTED-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester United - Chelsea bugün (3 Kasım) karşı karşıya gelecek.
Old Trafford Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.