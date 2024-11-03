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Premier Lig’de kritik mücadele: Manchester United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Premier Lig#Manchester United#Chelsea
Premier Lig’de kritik mücadele: Manchester United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 17:45

Premier Lig bugün dev karşılaşmaya sahne olacak. Manchester United ve Chelsea kozlarını paylaşacak. Manchester United, şimdiye çıktığı karşılaşmalardan 11 puan topladı. Chelsea ise ligdeki performansıyla dikkat çekiyor. Her iki ekip de sahadan galibiyetle dönerek avantaj elde etmek istiyor. Peki Manchester United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Manchester United ve Chelsea, Premier Lig 11. haftada mücadele edecek. Kritik karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri de sporseverler tarafından araştırılıyor. İki ekip de kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte Manchester United-Chelsea maçı canlı yayın bilgisi...

MANCHESTER UNİTED-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United - Chelsea bugün (3 Kasım) karşı karşıya gelecek.

Old Trafford Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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#Premier Lig#Manchester United#Chelsea

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