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PREMIER LİG'DE KRİTİK MÜCADELE: Arsenal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal Liverpool maçı canlı izle!

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#Premier Lig#Arsenal#Liverpool
PREMIER LİGDE KRİTİK MÜCADELE: Arsenal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Arsenal Liverpool maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 14:49

Premier Lig bu akşam dev bir mücadeleye sahne olacak. Arsenal ve Liverpool kozlarını paylaşacak. Arsenal, son iki lig karşılaşmasında yenmişti ve yine galip gelerek sahadan puanla ayrılmak istiyor. Lİverpool ise 21 puanla Premier Lig'de ikinci sırada yer alıyor. Futbolseverler bu kritik mücadelenin canlı yayın saati ve kanalına odaklandı. Peki Arsenal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Arsenal ve Liverpool maçı, Premier Lig'de günün en önemli mücadelesi. Arsenal, ligde 17 puanla 4. sırada yer alıyor. Liverpool ise bu sezon kalesinde en az gol gören ekipler arasında yer alıyor. İki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Peki Arsenal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Arsenal-Liverpool maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

PREMIER LİG 9. HAFTA: ARSENAL-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal, Premier Lig'de bu hafta Liverpool'u ağırlıyor.

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele bu akşam (27 Ekim Pazar) saat 19:30’da başlayacak.

Kritik karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

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#Premier Lig#Arsenal#Liverpool

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