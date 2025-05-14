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Premier Lig'de korkunç sakatlık: Direğe çarptı bağırsakları yırtıldı, yıldız futbolcu komada!

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#İngiltere Premier Lig#Nottingham Forest#Taiwo Awoniyi
Premier Ligde korkunç sakatlık: Direğe çarptı bağırsakları yırtıldı, yıldız futbolcu komada
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 15:54

İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest ile Leicester City arasında oynanan mücadelede korkunç bir sakatlık yaşandı. Bağırsakları yırtılan ev sahibi ekibin Nijeryalı golcüsü Taiwo Awoniyi önce ameliyata alındı ardından yapay komaya sokuldu.

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İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Nottingham Forest ile Leicester City'nin karşı karşıya geldiği mücadele korku dolu anlara neden oldu.

City Ground'da oynanan zorlu mücadelenin 88. dakikasında ev sahibi ekibin Nijeryalı golcüsü Taiwo Awoniyi, takım arkadaşı Anthony Elanga'nın ortasına yetişmeye çalışırken kale direğine çarptı.

Premier Ligde korkunç sakatlık: Direğe çarptı bağırsakları yırtıldı, yıldız futbolcu komada

Uzun süre sahada acı içinde kıvranan Awoniyi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından oyuna devam etti ve maçı tamamladı.

BAĞIRSAKLARI YIRTILDI!

Ancak maçtan sonra ağrıları devam eden Nijeryalı golcünün yapılan kontroller sonrasında bağırsaklarının yırtıldığı ortaya çıktı.

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Premier Ligde korkunç sakatlık: Direğe çarptı bağırsakları yırtıldı, yıldız futbolcu komada

YAPAY KOMAYA SOKULDU

Acilen ameliyata alınan Nijeryalı futbolcu, doktorlar tarafından yapay komaya sokuldu.

*Editör notu: Yapay koma, hastanın solunum ve kalp atış hızını düzenlemek amacıyla tıpta tedavi amaçlı olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde hasta özel ilaçlarla uyutulur.

ŞİMDİLİK HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Nottingham Forest'tan yapılan açıklamada Awoiniyi'nin iyi bir ameliyat geçirdiği ve şimdilik hayati bir tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Premier Ligde korkunç sakatlık: Direğe çarptı bağırsakları yırtıldı, yıldız futbolcu komada

OFSAYT TARTIŞMASI

Öte yandan Awoniyi'nin yaşadığı sakatlık futboldaki ofsayt kurallarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Awoniyi'nin sakatlandığı pozisyona sebep olan ortayı yapan Anthony Elanga, topla ilk buluştuğunda açıkça ofsayt pozisyonundaydı ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi. Devamında ise Nijeryalı golcü ağır bir sakatlık geçirdi.

Premier Ligde korkunç sakatlık: Direğe çarptı bağırsakları yırtıldı, yıldız futbolcu komada

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Bu tür durumlarda yardımcı hakemlere pozisyon tamamlanana kadar bayrak kaldırmamaları çünkü gol olması durumunda VAR tarafından incelenebileceği ve olası bir ofsaytın/ihlalin tespit edilebileceği, ancak bayrak kaldırmaları durumunda ve pozisyonda ofsayt yok ise atak yapan takımın muhtemel bir golünün engellenebileceği söylense de futbol yorumcuları bu protokolün gereksiz yere oyuncuları tehlikeye attığı görüşünde.

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#İngiltere Premier Lig#Nottingham Forest#Taiwo Awoniyi

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