Premier Lig'de İlkay Gündoğan fırtınası! İngiltere'de gündem oldu

Manchester City, Premier Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye yerleşirken bu başarıda en büyük pay sahiplerinden birisi İlkay Gündoğan oldu.

İngiliz ekibinin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, takımıyla ligde çıktığı son 8 maçta 7 gol attı.

Sezon başında rotasyonda kullanılırken bir anda takımın değişilmezleri haline gelen İlkay, yıldız isimlerle kurulu City'nin bu sezon en çok gol atan futbolcusu oldu.

PEP GUARDIOLA'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, WBA maçında 2 gol atarak yine yıldızlaşan İlkay Gündoğan hakkında övgü dolu sözler kullanırken ''Ceza sahasına yakın oynadığında her zaman doğru yerde oluyor. Oralarda olunca da sakinliği ile doğru kararlar veriyor. Onun için çok mutluyum. İlkay her şeyin en iyisini hak ediyor.'' şeklinde konuştu.

YAYA TOURE'YE BENZETİLDİ

Takımın Fransız stoperi Aymeric Laporte ise İlkay Gündoğan'ı Yaya Toure'ye benzetirken yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Manchester City taraftarları ise takımdaki 5. sezonunu geçiren yıldız futbolcu hakkında ''Bir orta sahadan çok daha fazlası, kulübün en iyi oyuncularından, onun için çok mutluyuz.'' ifadelerini kullandı.

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