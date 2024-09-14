Premier Lig'de Haaland kasırgası! Rooney'yi geçti, ilki başardı

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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Brentford'u Erling Haaland'ın golleriyle 2-1 yendi.

Etihad'da oynanan maçın 22. saniyede Bryan Mbeumo'nun golüyle konuk Brentford öne geçti.

Müsabakanın 19. dakikasında skora dengeyi getiren Erling Haaland, 32. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Sahadan 2-1 galip ayrılan Manchester City puanını 12 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Ligde ikinci yenilgisini alan Brentford ise 6 puanda kaldı.

HAALAND BİR İLKİ BAŞARDI

Norveçli yıldız Erling Haaland, Premier Lig'de bu sezon 4 maç sonunda 9 gole ulaştı.

Sezonun ilk maçında Chelsea deplasmanında ağları havalandıran Haaland, Ipswich Town ve Wet Ham United karşılaşmalarında hat-trick yaptı. Brentford karşılaşmasını 2 golle tamamlayan Haaland toplamda 9 gole ulaştı.

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ROONEY'Yİ GERİDE BIRAKTI

Norveçli golcü, Premier Lig tarihinde ilk 4 maç sonunda 9 gol atan ilk futbolcu oldu. 4 maçın ardından en fazla gol kaydeden futbolcu 8 golle Wayne Rooney'ydi.