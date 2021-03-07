Premier Lig'de gözler Manchester Derbisi'nde! Bu maça iddaa oynayanların %60'ı...

Bu bir ilandır

MANCHESTER CITY

- Premier Lig'de sezona çalkantılı başlayan, ilk 12 maç sonunda sadece 5 galibiyeti bulunan Manchester City, sonrasında 15 maç üst üste kazanıp 27 hafta sonunda 14 puan farkla ligin zirvesini parselledi.

- Uzun süredir sakat olan Nathan Ake son antrenmanda takımla birlikte çalıştı, City'de eksik oyuncu kalmadı.

- TD Pep Guardiola eldivenleri bir kez daha Ederson Moraes'e emanet edecek. Beklerde Kyle Walker ve Joao Cancelo görev yapacak.

- Orta sahanın savunma yükünü Rodri'nin çekmesi beklenirken, muhteşem bir sezon geçiren İlkay Gündoğan ile sakatlık dönüşü sonrası "şefliğe" devam eden Kevin De Bruyne ilk 11'deki yerlerini koruyacaktır.

- Hafta arası Wolves karşısında hücumda "Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Raheem Sterling" izledik.

- Jesus 2 gol attı ancak Guardiola derbiye özel Phil Foden'ı kanada alıp, Sterling'i ortaya çekebilir.

MANCHESTER UNITED

- Manchester United da ezeli rakibi City gibi sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Hatta bir ara Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği de tartışılıyordu. Sonra onlar da ciddi bir seri yakaladı ancak City gazdan ayağını çekmedi, United ise yeniden düşüşe geçti.

- Son 5 lig maçında 1, son 8 lig maçında ise sadece 2 kere kazanıp şampiyonluk yolunda ciddi yara aldılar. City dışında tutarlı bir performans gösteren olmadığı için 27 hafta sonunda 2. sırada yer alıyorlar.

- Eşinin doğumu nedeniyle İspanya'ya giden David de Gea maç kadrosunda yer almayacak. Kalede Dean Henderson'ı izleyeceğiz.

- Paul Pogba, Juan Mata ve Phil Jones sakat, Victor Lindelöf maç saati netleşecek.

- United adına sezonun geri kalanında öne çıkan isim olan Bruno Fernandes, 27 maça 15 gol 11 asist sığdırdı fakat 0-0 biten son 2 maçta, Chelsea ve Crystal Palace deplasmanlarında o da kayıpları oynadı.

- Gole en yakın ismin Edinson Cavani olması bekleniyor. Daniel James ile Marcus Rashford kanatlardan destek verecek.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester City'nin iç sahada oynadığı son 3 lig maçı "2.5 ÜST" bitti, 2'sinde "karşılıklı gol" izledik.

- Manchester United'ın deplasmanda oynadığı son 4 lig maçı "2.5 ALT" bitti. (4 beraberlik)

- İki takım arasında oynanan son 6 lig maçının sadece 2'sini Manchester City kazanabildi. (3 Manchester United galibiyeti - 1 beraberlik)

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Manchester Derbisi'nde 44 pas sonunda gelen İlkay Gündoğan'ın golü! Hatırlayalım...