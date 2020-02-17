Premier Lig'de DEV MAÇ, Misli.com'da TEK MAÇ! iddaa'nın favorisi...

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CHELSEA - MANCHESTER UNITED

Premier Lig'de zirvenin sahibi belli, tarih kitaplarında da Chelsea ile Manchester United'ın rekabeti pek yazmaz ama bu iki takım karşı karşıya geldiğinde - her ne kadar ligde bu sezon durumları pek iç açıcı olmasa da - DEV MAÇ deriz.

Chelsea, Tottenham’ın kazanmasıyla 4. sırayı kaybetme korkusunu yakından hissetmemek için evinde Manchester United’ı devirmek istiyor.

TD Frank Lampard’ın kredisi bu fikstüre bağlı desek yanlış söylemiş olmayız. Pulisic ile Loftus-Cheek bu maçta oynamayacak. Bileğindeki sakatlık düzelen golcü Abraham ise ileri uçtaki yerini alacak.

Premier Lig’deki son 3 maçında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Manchester United ise 4. sıra için belki de son kozunu oynayacak.

Bu sezon ilk hafta Chelsea’yi 4-0 mağlup eden ve Lig Kupası’nda da karşılaştığı rakibini 2-1’le geçen Kırmızı Şeytanlar, en azından mağlup olmadan evine dönmek istiyor.

Pogba ve Rashford’dan yoksun olan konuk ekipte tek gol umudu olan Martial de son 5 Premier Lig maçında sadece 1 kez ağları havalandırabildi.

Manchester United ayrıca bu karşılaşmaya çıktıktan sonra perşembe günü Belçika’da, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Club Brugge ile oynayacak.

Bu çekişmeli mücadeleye karşılaşma öncesinde TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynayabilir, ilk düdükle birlikte Misli.com'da CANLI BAHİS keyfi yaşayabilirsiniz...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Chelsea, Manchester United’ı 5 maçtır yenemiyor.

- İki ekip bu sezon 2 kez karşılaştı ve Manchester United bu maçları kazanan taraf oldu.

- Manchester United’ın Premier Lig’deki son 6 maçında karşılıklı gol olmadı.

- Chelsea’nin son 10 Premier Lig maçının 8’i "İY 1.5 ALT" tamamlandı.

- Manchester United, Premier Lig’de çıktığı son 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Chelsea galibiyeti!

Üyelerin %24'ten fazlası bu zorlu maçta Maviler'in Stamford Bridge'de hata yapmayacağını düşünüyor.

%14'lük kesim "2.5 ÜST" diyerek en az 3 gole, %12'lik kesim ise "KG VAR" diyerek her iki takımın da gol bulmasına yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU MURAT FEVZİ TANIRLI'NIN TERCİHİ...

İki genç menajerin ligin ilk maçındaki karşılaşmasının ardından çok şeyler değişti. O gün Solskjaer ile 4-0 Manchester United kazanmıştı ancak bugün gelinen noktada Chelsea, Lampard yönetiminde çok daha fazla takdir topladı.

Manchester City’nin önümüzdeki iki sezon UEFA tarafından Avrupa kupalarından men edilmesi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarışını puan tablosu açısından farklı bir noktaya getirdi.

Hakem Anthony Taylor, Premier Lig’in kart ortalaması yüksek (4.15) hakemlerinden. Bu maçın oyun ve adrenalin seviyesi yüksek olur. Sezon başından bu yana kırmızı kart görmeyen iki takımdan biri bu maçta siftah yapabilir.

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Chelsea'nin Manchester United'a attığı en iyi 5 gol! İzleyelim...

