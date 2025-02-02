Premier Lig'de dev maç heyecanı: Arsenal-Manchester City! Şampiyon Oranlar Misli'de

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İngiltere Premier Lig’in 24. hafta mücadelesinde Arsenal ile Manchester City kozlarını paylaşıyor.

Emirates Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Peter Bankes yönetecek.

KAYBA TAHAMMÜLÜ YOK

Ligde topladığı 47 puanla zirvenin 9 puan gerisinde bulunan Arsenal'in puan kaybına tahammülü kalmadı. Arteta'nın öğrencileri, Manchester City karşısında kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

KÂBUS SONRA ERDİ

2024'ün sonunda kabuslar yaşayan Manchester City, yeni yılla birlikte galibiyetlere kavuştu. Ligde son 5 maçta 13 puan toplayan Manchester ekibi, yeniden ilk 4'e yerleşti. Ayrıca Guardiola'nın takımı, hafta arasında da Şampiyonlar Ligi'nde hata yapmadı ve adını play-off turuna yazdırmayı başardı.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Havertz, Martinelli

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Manchester City: Ederson, Nunes, Akanji, Stones, Gvardiol, Silva, Kovacic, De Bruyne, Foden, Haaland, Marmoush

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Manchester City, Arsenal ile oynadığı son 4 resmi maçı kazanamadı.

- Arsenal bu sezon iç sahada oynadığı son 19 resmi maçta sadece 1 kez kaybetti.

- Manchester City’nin oynadığı son 7 resmi maç 3,5 gol üstü skorla bitti.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %16’sı 2.5 Üst seçeneğini tercih ediyor.

Bu mücadelede kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli, Arsenal galibiyetine 1.90 oran veriyor. Beraberliğe 3.37 oran verilirken Manchester City'nin galibiyetine ise 3.46 oran veriliyor.

MİSLİ YAZARI MERT ARTUN’UN YORUMU

Sezonun en kritik maçlarından biri. Liverpool, City’den puan almasını bekliyor. Arteta yarıştan kopmamak istiyor. Guardiola ilk dörde girebilmek için kazanmak zorunda olduklarını biliyor. Foden’ın yükselen formu konuk ekip için çok kritik. İki ekip de hafta içi ŞL maçlarını kazandı. Arsenal geçen hafta Wolves deplasmanından 10 kişi galip geldi. 1-1 bitmeye aday bir maç olarak görüyorum bu zorlu mücadeleyi. Arsenal'in Çarşamba günü Newcastle deplasmanında ilk maçı kaybettiği bir kupa rövanşı da var. City her maç gol yiyor neredeyse bu sezon. İki takımın da gol bulacağı bir 90 dakika izleriz diye tahmin ediyorum.

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