Premier Lig'de dev karşılaşma: Manchester City - Chelsea! Şampiyon oranlar Misli'de

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İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. İngiltere’nin iki dev kulübü arasında Etihad Stadium’da oynanacak karşılaşma, bugün saat 20.30’da başlayacak.
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı aldığı yenilginin ardından, Premier Lig'deki hedeflerine odaklanarak Chelsea'yi mağlup etmeyi amaçlıyor. Wolverhampton’ı yenerek 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdiren Chelsea ise dev rakibini yenip taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo, Madueke, Palmer, Sancho, Jackson
Manchester City: Ederson, Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol, İlkay Gündoğan, Kovacic, Foden, De Bruyne, Doku, Haaland
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
Misli üyeleri ne oynuyor?
Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %54’ü Guardiola ve öğrencilerinin galibiyetine oynuyor.
Misli Yazar Mert Artun’un Tahmini
Manchester City hafta arası 2-0 öne geçtiği PSG deplasmanından 4-2’lik yenilgi ile döndü. 2 savunmaya 1 hücuma 2 yeni transfer yaptı. Hafta sonu alınan 6-0’lık Ipswich Town galibiyetinin de havasını kaybetmiş oldular. Chelsea de Pazartesi gecesi Wolves’u 3-1 yenerek ligdeki 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi ve rakibine göre daha dinlenmiş durumda. City’nin defansı ve kalecileri bu sezon oldukça formsuz. Gol yemedikleri maç yok gibi. Chelsea de rakibinin 2 puan önünde dördüncü basamakta başlıyor haftaya ve Şampiyonlar Ligi bileti için oldukça kritik bir maç. Sezonun ilk haftasındaki karşılaşmayı City deplasmanda 2-0 kazanmıştı. Bu maçta iki ekipten güzel futbol ve karşılıklı goller bekliyorum. Maç ortada, tercihim KG Var.
ŞAMPİYON ORANLAR
Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada Manchester City kazanıra 1.85 yerine 1.95 oran verilirken maçın beraberliği 3.52 yerine 3.66 oranla gösteriliyor. Mücadeleyi Chelsea’nin kazanmasına ise 2.75 yerine 2.86 oran veriliyor.
* Oranlar değişiklik gösterebilir.
MANCHESTER CITY’DE EKSİK VE BELİRSİZ ÇOK
Bu sezon işleri pek yolunda gitmeyen Pep Guardiola'nın ekibi, şampiyonluk yarışında kalmak istiyor. Ancak Manchester City'nin kadrosunda, Rodri ve Oscar Bobb’ın sakatlıkları devam ederken, Ruben Dias, Nathan Ake ve Jeremy Doku’nun durumu maç saatinde netlik kazanacak.
MARMOUSH DA HAZIR
Manchester ekibinin 75 milyon euro bedelle Frankfurt’tan transfer ettiği Mısırlı yıldız Marmoush’un da hazır olduğu ve Guardiola’nın görev vermesi halinde Chelsea karşısında oynayabileceği öğrenildi.
CHELSEA’DE 5 MAÇLIK KÖTÜ SERİ WOLVES KARŞISINDA BİTTİ
Chelsea, Premier Lig’de son 5 maçında galip gelemeyerek zor bir dönemden geçti. Ancak Wolverhampton karşısında elde edilen galibiyet, takımın moral bulmasına yardımcı oldu.
CHELSEA’DE MUDRYK CEZALI
Chelsea'nin bu zorlu deplasmanda umutlu olduğu isimlerden biri, son haftalarda yüksek form grafiği çizen Noni Madueke. Ancak Londra ekibi, bu kritik maçta birçok oyuncusundan faydalanamayacak. Benoit Badiashile, Wesley Fofana ve Omari Kellyman sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacakken, Mykhailo Mudryk de cezalı. Levi Colwill, Romeo Lavia ve Enzo Fernandez’in durumları ise maç saatinde belli olacak.