Premier Lig'de dev karşılaşma: Manchester City - Chelsea! Şampiyon oranlar Misli'de

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. İngiltere’nin iki dev kulübü arasında Etihad Stadium’da oynanacak karşılaşma, bugün saat 20.30’da başlayacak.

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı aldığı yenilginin ardından, Premier Lig'deki hedeflerine odaklanarak Chelsea'yi mağlup etmeyi amaçlıyor. Wolverhampton’ı yenerek 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdiren Chelsea ise dev rakibini yenip taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo, Madueke, Palmer, Sancho, Jackson

Manchester City: Ederson, Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol, İlkay Gündoğan, Kovacic, Foden, De Bruyne, Doku, Haaland

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Haberin Devamı

Manchester City, Chelsea ile oynadığı son 10 resmi maçta 8 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Chelsea, Manchester City ile deplasmanda oynadığı son 6 resmi maçta sadece 1 gol atabildi.

Manchester City son 5 resmi maçta rakip kalelere toplam 22 gol atmayı başardı.

Teknik direktörlük kariyerinde Chelsea ile 29 kez rakip olan Guardiola’nın 16 galibiyeti bulunuyor.

Erling Haaland’ın Chelsea’ye karşı oynadığı 5 resmi maçta 3 golü bulunuyor.

Misli üyeleri ne oynuyor?

Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %54’ü Guardiola ve öğrencilerinin galibiyetine oynuyor.

Misli Yazar Mert Artun’un Tahmini

Manchester City hafta arası 2-0 öne geçtiği PSG deplasmanından 4-2’lik yenilgi ile döndü. 2 savunmaya 1 hücuma 2 yeni transfer yaptı. Hafta sonu alınan 6-0’lık Ipswich Town galibiyetinin de havasını kaybetmiş oldular. Chelsea de Pazartesi gecesi Wolves’u 3-1 yenerek ligdeki 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi ve rakibine göre daha dinlenmiş durumda. City’nin defansı ve kalecileri bu sezon oldukça formsuz. Gol yemedikleri maç yok gibi. Chelsea de rakibinin 2 puan önünde dördüncü basamakta başlıyor haftaya ve Şampiyonlar Ligi bileti için oldukça kritik bir maç. Sezonun ilk haftasındaki karşılaşmayı City deplasmanda 2-0 kazanmıştı. Bu maçta iki ekipten güzel futbol ve karşılıklı goller bekliyorum. Maç ortada, tercihim KG Var.

ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada Manchester City kazanıra 1.85 yerine 1.95 oran verilirken maçın beraberliği 3.52 yerine 3.66 oranla gösteriliyor. Mücadeleyi Chelsea’nin kazanmasına ise 2.75 yerine 2.86 oran veriliyor.

* Oranlar değişiklik gösterebilir.

Haberin Devamı

MANCHESTER CITY’DE EKSİK VE BELİRSİZ ÇOK

Bu sezon işleri pek yolunda gitmeyen Pep Guardiola'nın ekibi, şampiyonluk yarışında kalmak istiyor. Ancak Manchester City'nin kadrosunda, Rodri ve Oscar Bobb’ın sakatlıkları devam ederken, Ruben Dias, Nathan Ake ve Jeremy Doku’nun durumu maç saatinde netlik kazanacak.

MARMOUSH DA HAZIR

Manchester ekibinin 75 milyon euro bedelle Frankfurt’tan transfer ettiği Mısırlı yıldız Marmoush’un da hazır olduğu ve Guardiola’nın görev vermesi halinde Chelsea karşısında oynayabileceği öğrenildi.

CHELSEA’DE 5 MAÇLIK KÖTÜ SERİ WOLVES KARŞISINDA BİTTİ

Chelsea, Premier Lig’de son 5 maçında galip gelemeyerek zor bir dönemden geçti. Ancak Wolverhampton karşısında elde edilen galibiyet, takımın moral bulmasına yardımcı oldu.

Haberin Devamı

CHELSEA’DE MUDRYK CEZALI

Chelsea'nin bu zorlu deplasmanda umutlu olduğu isimlerden biri, son haftalarda yüksek form grafiği çizen Noni Madueke. Ancak Londra ekibi, bu kritik maçta birçok oyuncusundan faydalanamayacak. Benoit Badiashile, Wesley Fofana ve Omari Kellyman sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacakken, Mykhailo Mudryk de cezalı. Levi Colwill, Romeo Lavia ve Enzo Fernandez’in durumları ise maç saatinde belli olacak.