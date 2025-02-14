Premier Lig’de Chelsea, Brighton deplasmanına çıkıyor! Maçın heyecanı Şampiyon Oran farkıyla Misli’de

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İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Brighton ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Amex Stadyumu’nda oynanacak bu önemli mücadele, saat 23:00’te başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Webster, Lamptey; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Mitoma; Pedro

Chelsea: Jorgensen; James, Tosin, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Sancho; Nkunku.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Brighton, Chelsea ile oynadığı son üç Premier Lig maçını kaybetti.

- Chelsea, Brighton'a konuk olduğu yedi Premier Lig maçının sadece birini kaybetti.

- Brighton, Chelsea ile karşılaştığı 15 lig maçının sadece birinde kalesini gole kapatabildi.

- Aralarında oynadıkları son 10 maçın 9’unda karşılıklı goller atıldı.



MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %22’si Chelsea galibiyeti bekliyor.

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MİSLİ YAZARI MERT ARTUN’UN YORUMU

6 gün önce iki takım kupa maçı yaptı ve Brighton evinde Chelsea’yi 2-1 yenmeyi başardı. Maresca'dan kaleci değişikliği dışında benzer bir kadro bekliyorum. Nicholas Jackson bu maçta da yok. Milli ara sonrası dönmesi bekleniyor sahalara. Nkunku’yu forvet hattında izlemeye devam edeceğiz büyük ihtimalle. Brighton’da da Dunk ve Estupinan maça yetişme şansı olan isimler. Ferdi’nin sakatlığı devam ediyor. İlk 4 yarışındaki Chelsea hem rövanşı almak hem de iddiasını sürdürmek istiyor. Brighton moralli. Chelsea’nin son 9 deplasman maçının 7 tanesinde 2 takım da skor üretti. Cuma gecesi de benzer şekilde Karşılıklı goller izleriz diye tahmin ediyorum.



DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Brighton'ın galibiyetine 2.57 yerine 2.64, beraberliğe ise 3.20 yerine 3.29 oran veriliyor. Chelsea'nin galibiyetinin oranı ise 2.06 yerine 2.12 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

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BRIGHTON’IN EKSİKLERİ

Jason Steele, Ferdi Kadıoğlu, Igor Julio, James Milner, Solly March Sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, Lewis Dunk’un durumu belirsiz.

CHELSEA’NİN EKSİKLERİ

Chelsea'de ise Wesley Fofana, Benoit Badiashile, Romeo Lavia, Omari Kellyman, Marc Guiu, Mykhaylo Mudryk (doping cezası), Nicolas Jackson Brighton karşısına çıkayamacak.

CHELSEA’DE SON DURUM

Son lig maçını kazanarak 43 puanla 4. sıraya yükselen Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti için kritik bir viraja giriyor. Enzo Maresca yönetiminde sezona güçlü bir şekilde devam eden Londra ekibi, Brighton’ı yenerek üst üste ikinci galibiyetini alarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

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BRIGHTON’DA SON DURUM

Son iki lig maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Brighton, taraftarı önünde kötü gidişata son verme niyetinde. 34 puanla 10. sırada yer alan ev sahibi ekip, evinde güçlü rakibini yenip üst sıralara tırmanmak istiyor.