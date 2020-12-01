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Futbol
Haber Giriş: 01.12.2020 - 20:44 | Son Güncelleme:

Premier Lig'de bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi

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Premier Lig'de bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi
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İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki Aston Villa-Newcastle United karşılaşması, konuk ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Newcastle United Kulübü'nde Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği ve takımın antrenman tesisinin kapatıldığı belirtildi.

Newcastle ekibinden gelen talep üzerine 4 Aralık Cuma günü oynanması planlanan Aston Villa maçının ertelendiği, karşılaşmanın ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi.

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