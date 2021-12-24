Premier Lig'de bir maç daha ertelendi!

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İngiltere Premier Lig'de koronavirüs sebepli maç ertelemeleri devam ediyor. 26 Aralık Pazar günü Burnley ile Everton arasında oynanması planlanan maç, Everton'daki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi. Premier Lig yönetimi dün de Liverpool-Leeds United ve Wolverhampton-Watford maçlarının ertelendiğini duyurmuştu. Böylece Noel'in ertesi günü oynanan ve Boxing Day olarak adlandırılan gün oynanması planlanan 9 maçın 3'ü ertelenmiş oldu.

Premier Lig'de ertelenen toplam maç sayısı ise 12'ye yükseldi.