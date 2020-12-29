Premier Lig'de Arsenal'dan üst üste ikinci galibiyet
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 1-0 mağlup ederek haftalar sonra 2'de 2 yaptı.
Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal, Amex Stadı'nda Brighton'a konuk oldu.
Londra temsilcisi, Fransız forveti Alexandre Lacazette'in oyuna girdikten 21 saniye sonra 66. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Geçen hafta Chelsea'yi yenerek 7 haftalık galibiyet hasretine son veren Arsenal, eylül ayından bu yana ilk kez ligde üst üste maç kazandı.
Başkent ekibi puanını 20'ye yükseltirken, 7 maçtır galip gelemeyen Brighton 13 puanda kaldı.
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