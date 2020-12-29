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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 23:19 | Son Güncelleme:

Premier Lig'de Arsenal'dan üst üste ikinci galibiyet

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Premier Lig'de Arsenal'dan üst üste ikinci galibiyet
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 1-0 mağlup ederek haftalar sonra 2'de 2 yaptı.

Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal, Amex Stadı'nda Brighton'a konuk oldu.

Londra temsilcisi, Fransız forveti Alexandre Lacazette'in oyuna girdikten 21 saniye sonra 66. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Geçen hafta Chelsea'yi yenerek 7 haftalık galibiyet hasretine son veren Arsenal, eylül ayından bu yana ilk kez ligde üst üste maç kazandı.

Başkent ekibi puanını 20'ye yükseltirken, 7 maçtır galip gelemeyen Brighton 13 puanda kaldı.

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