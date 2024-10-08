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Premier Lig'de adından söz ettiren bir Türk var! Kariyerine Batman'da başlayan Yunus Emre Konak, İngiltere'yi coşturdu...

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#Brentford#Yunus Emre Konak#Sivasspor
Premier Ligde adından söz ettiren bir Türk var Kariyerine Batmanda başlayan Yunus Emre Konak, İngiltereyi coşturdu...
Selim Başeğmezer
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 10:50

2018 yılında 1955 Batman altyapısından Sivasspor'un altyapısına transfer olan ve 2023 yılında kırmızı - beyazlı ekipte A Takım formasını terletmeye başlayan Yunus Emre Konak, şimdi ise Premier Lig'i coşturuyor...

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Kariyerine Batman'da başlayan ve 2018 yılının ocak ayında 1955 Batman'ın altyapısına transfer olan Yunus Emre Konak, aynı sene içerisinde Sivasspor tarafından keşfedilerek kadroya dahil edildi.

5 yıl boyunca kırmızı - beyazlıların altyapısında top koşturan Konak, 11 Temmuz 2023 yılında ilk kez A Takım ile antrenmanlara çıkmaya başladı ve 13 Ağustos 2023'te de ilk kez bir Süper Lig müsabakasında forma giydi.

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SİVASSPOR'DA FORMAYI BIRAKMADI

Sivasspor'da A Takım'a yükselmesiyle birlikte ilk maçına Samsunspor karşısında çıkan Yunus Emre Konak, formayı bir daha bırakmadı ve devamındaki 16 karşılaşmada da ilk 11'de yer aldı.

OCAK AYINDA PREMIER LİG'E GİTTİ

2023'ün Aralık ayının son günlerinde İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'un oyuncunun transferi için resmi girişimleri başladı ve 11 Ocak 2024 tarihinde anlaşma imzaya döküldü.

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Premier Ligde adından söz ettiren bir Türk var Kariyerine Batmanda başlayan Yunus Emre Konak, İngiltereyi coşturdu...

SAKATLIĞINI ATLATTI, ADAPTE OLDU

Kısa sürede parlayan ve Premier Lig'e ayak basan Yunus Emre Konak, transferinden 5 gün sonra tendon yırtığı nedeniyle sahalardan 4 ay kadar uzak kalmış ve 21 maç kaçırmıştı.

Bu sezona sakatlığı sonrasında daha iyi bir hazırlanma fırsatı bulan Konak, yavaş yavaş takımında süre almaya da başladı.

Takımıyla Premier Lig'deki ilk maçına Tottenham karşısında çıkan ve 11 dakika süre bulan Konak, devamındaki West Ham müsabakasında 5, Wolves maçında ise 1 dakika oynadı.

Takım içinde çokça sevilen genç futbolcu, taraftarlar tarafından da konuşulan isimler arasında yer almayı başardı.

TARAFTARLARLA BÜTÜNLEŞTİ

Premier Lig'de geride kalan haftada oynanan Wolves maçını 5-3 kazanan Brentford'un taraftarları, karşılaşma sonunda stadyumda müzik eşliğinde eğlendi. O esnada takım arkadaşları Yunus Emre Konak'ı öne çıkardı ve 18 yaşındaki futbolcu taraftarlarla adeta bütünleşerek galibiyet sevincine ortak oldu.

Konak'ın bu görüntüleri Türk basınının yanı sıra dünya basınının da gündeminde yer edindi.

 

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#Brentford#Yunus Emre Konak#Sivasspor

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