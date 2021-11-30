Premier Lig'de 14. maç haftasını St. James' Park'ta açıyoruz! Newcastle-Norwich maçının iddaa'da favorisi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Akdenizde felaket Yanan gemideki Türkler yaşananları anlattıAkdeniz'de felaket! Yanan gemideki Türkler yaşananları anlattı#Yunanistan
Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...#RUSYA
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk nereye koşuyorİddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk nereye koşuyor?#Elon Musk
Kremlinde kritik zirve... Putinden Ukraynaya çağrı: Kievin yapması gereken tek şey...Kremlin'de kritik zirve... Putin'den Ukrayna'ya çağrı: Kiev'in yapması gereken tek şey...#Putin
Yunanistanda yolcu gemisinde yangın İçinde çok sayıda Türk de vardıYunanistan'da yolcu gemisinde yangın! İçinde çok sayıda Türk de vardı#Yunanistan
Eski futbolcu Sezer Öztürk hakim karşısındaEski futbolcu Sezer Öztürk hakim karşısında#Sancaktepe
Ormanı yakarken suçüstü yakalanmıştı Cezası belli oldu, indirim yokOrmanı yakarken suçüstü yakalanmıştı! Cezası belli oldu, indirim yok#Antalya
Tehlikeli oyun İşte batının Putini durdurma planıTehlikeli oyun! İşte batının Putin'i durdurma planı #Rusya
Vahşice katledilen Sıla Şentürkün babasından açıklamaVahşice katledilen Sıla Şentürk'ün babasından açıklama#Giresun
‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım#Demet Özdemir
Mucize kurtuluş Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldıMucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldı#ABD
Harry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacakHarry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacak#Prens Harry
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı 1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?#Rus Gribi
Zeytinburnu ve Şişliden acı haber 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümüZeytinburnu ve Şişli'den acı haber! 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü#Istanbul
Dış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorumDış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorum#Tom Cruise
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Premier Lig'de 14. maç haftasını St. James' Park'ta açıyoruz! Newcastle-Norwich maçının iddaa'da favorisi...

#Misli.Com#İddaa#Newcastle Norwich
Premier Ligde 14. maç haftasını St. James Parkta açıyoruz Newcastle-Norwich maçının iddaada favorisi...

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City, St. James' Park'ta "zengin" Newcastle United'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İngiltere Premier Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Haberin Devamı

İlandır

NEWCASTLE UNITED

Sezona çok kötü (7 maç - 3 puan) başlayan, 7 Ekim 2021'de 300 milyon sterlin gibi rekor bir bedelle Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satılan Newcastle United, TD koltuğuna Eddie Howe oturtulsa da 13 maç haftası geride kalırken hala galibiyet alabilmiş değil.

Kaptan (stoper) Jamaal Lascelles ve sol bek Matt Ritchie cezalı. Tecrübeli golcü Dwight Gayle maç saati netleşecek.

Howe göreve geldiği ilk maç 3-4-3 denemiş, Brentford ile 3-3 berabere kalmıştı. Arsenal deplasmanında 4-4-2'ye döndü ve 2-0 kaybetti.

İki maçın ortak noktaları; Ryan Fraser'ı sağ kanatta, Callum Wilson ile Joelinton'u hücum bölgesinde, Allan Saint-Maximin'i sola yakın kullanması oldu.

Lascalles yokken stoperde Federico Fernandez görür müyüz? İngiliz medyasına göre sol bekte Ritchie yerine Jamal Lewis'in oynaması kesin gibi...

NORWICH CITY

Haberin Devamı

Norwich City de Newcastle'dan farksızdı, Daniel Farke yerine Dean Smith göreve getirilince biraz silkelendiler.

Farke galibiyetle veda etmişti, Smith 2 maçta haneye 4 puan yazdırdı. Smith, Farke'nin bir süre deneyip başarısız olduğu 3'lü savunma düzenini tamamen taca attı ve Alman teknik adamın pek kullanmadığı Billy Gilmour'u orta sahanın merkezine bir "regista" gibi yerleştirdi.

Gilmour fiziğiyle değil aklıyla öne çıkan ve zekasıyla oyuna yön veren, 2001 doğumlu bir genç yetenek ve Smith bunu farkına varıp işleri rayına koymuş gibi...

Mathias Normann, Christoph Zimmermann ve Sam Byram dışında takımda eksik yok. Son 3 maçı pas geçen milli futbolcumuz Ozan Kabak da maç kadrosunda olacak. İlk 11 başlaması beklenmiyor.

Dean Smith'in önceki maçlara kıyasla sahaya süreceği isimlerle pek oynayacağı düşünülmüyor...

Normann'ın yokluğunda Gilmour'un yanında orta alanda "Rupp & McLean" olacaktır. Stoper ikilisini de "Hanley & Gibson" oluşturacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Newcastle'ın bu sezon evinde oynadığı 6 lig maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Norwich'in ligdeki son 4 maçının 3'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (4 maç - 9 gol)

İNGİLTERE PREMIER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Haberin Devamı

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Newcastle ile Norwich'i karşı karşıya getirecek İngiltere Premier Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "2.5 ÜST" tercihine 1,64 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,73'ten oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,58 iken Misli.com'da 1,67!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İngiltere Premier Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Newcastle United kazanır" oldu!

%60'lık kesim Eddie Howe'un Newcastle yönetimindeki ilk galibiyetini Norwich City'den alacağını düşünüyor...

Haberin Devamı

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Norwich'in Chelsea'den kiraladığı Billy Gilmour'un Londra ekibinin genç takımıyla attığı golleri izleyelim...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Newcastle Norwich

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul