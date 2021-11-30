Premier Lig'de 14. maç haftasını St. James' Park'ta açıyoruz! Newcastle-Norwich maçının iddaa'da favorisi...

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NEWCASTLE UNITED

Sezona çok kötü (7 maç - 3 puan) başlayan, 7 Ekim 2021'de 300 milyon sterlin gibi rekor bir bedelle Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satılan Newcastle United, TD koltuğuna Eddie Howe oturtulsa da 13 maç haftası geride kalırken hala galibiyet alabilmiş değil.

Kaptan (stoper) Jamaal Lascelles ve sol bek Matt Ritchie cezalı. Tecrübeli golcü Dwight Gayle maç saati netleşecek.

Howe göreve geldiği ilk maç 3-4-3 denemiş, Brentford ile 3-3 berabere kalmıştı. Arsenal deplasmanında 4-4-2'ye döndü ve 2-0 kaybetti.

İki maçın ortak noktaları; Ryan Fraser'ı sağ kanatta, Callum Wilson ile Joelinton'u hücum bölgesinde, Allan Saint-Maximin'i sola yakın kullanması oldu.

Lascalles yokken stoperde Federico Fernandez görür müyüz? İngiliz medyasına göre sol bekte Ritchie yerine Jamal Lewis'in oynaması kesin gibi...

NORWICH CITY

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Norwich City de Newcastle'dan farksızdı, Daniel Farke yerine Dean Smith göreve getirilince biraz silkelendiler.

Farke galibiyetle veda etmişti, Smith 2 maçta haneye 4 puan yazdırdı. Smith, Farke'nin bir süre deneyip başarısız olduğu 3'lü savunma düzenini tamamen taca attı ve Alman teknik adamın pek kullanmadığı Billy Gilmour'u orta sahanın merkezine bir "regista" gibi yerleştirdi.

Gilmour fiziğiyle değil aklıyla öne çıkan ve zekasıyla oyuna yön veren, 2001 doğumlu bir genç yetenek ve Smith bunu farkına varıp işleri rayına koymuş gibi...

Mathias Normann, Christoph Zimmermann ve Sam Byram dışında takımda eksik yok. Son 3 maçı pas geçen milli futbolcumuz Ozan Kabak da maç kadrosunda olacak. İlk 11 başlaması beklenmiyor.

Dean Smith'in önceki maçlara kıyasla sahaya süreceği isimlerle pek oynayacağı düşünülmüyor...

Normann'ın yokluğunda Gilmour'un yanında orta alanda "Rupp & McLean" olacaktır. Stoper ikilisini de "Hanley & Gibson" oluşturacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Newcastle'ın bu sezon evinde oynadığı 6 lig maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Norwich'in ligdeki son 4 maçının 3'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (4 maç - 9 gol)

İNGİLTERE PREMIER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

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Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

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Diğerlerinde "2.5 ÜST" tercihine 1,64 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,73'ten oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,58 iken Misli.com'da 1,67!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İngiltere Premier Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Newcastle United kazanır" oldu!

%60'lık kesim Eddie Howe'un Newcastle yönetimindeki ilk galibiyetini Norwich City'den alacağını düşünüyor...

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%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Norwich'in Chelsea'den kiraladığı Billy Gilmour'un Londra ekibinin genç takımıyla attığı golleri izleyelim...