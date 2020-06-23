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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 00:24,Son Güncelleme:

Premier Lig'de 1 koronavirüs vakası!

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Premier Lig'de 1 koronavirüs vakası!
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İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir kişide virüs tespit edildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 17-21 Haziran tarihlerinde 1829 kişinin Kovid-19 testinden geçtiği ve bir pozitif vakaya rastlandığı belirtildi. Ligde kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanırken, testi pozitif çıkan kişiler 7 gün karantinada kalıyor.

 

Premier Ligde 1 koronavirüs vakası

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