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Premier Lig'de 1 koronavirüs vakası!
İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir kişide virüs tespit edildi.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, 17-21 Haziran tarihlerinde 1829 kişinin Kovid-19 testinden geçtiği ve bir pozitif vakaya rastlandığı belirtildi. Ligde kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanırken, testi pozitif çıkan kişiler 7 gün karantinada kalıyor.
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