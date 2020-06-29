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Premier Lig'de 1 kişide koronavirüs çıktı
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinden biri pozitif çıktı.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, 22-28 Haziran tarihlerinde uygulanan 2 bin 250 testten birinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalırken, protokoller gereği ismi açıklanmıyor.
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