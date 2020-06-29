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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 22:36,Son Güncelleme:

Premier Lig'de 1 kişide koronavirüs çıktı

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Premier Lig'de 1 kişide koronavirüs çıktı
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İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinden biri pozitif çıktı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 22-28 Haziran tarihlerinde uygulanan 2 bin 250 testten birinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalırken, protokoller gereği ismi açıklanmıyor.

Premier Ligde 1 kişide koronavirüs çıktı

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