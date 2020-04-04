Haber Giriş: 04.04.2020 - 07:00,
Premier Lig oyuncuları yüzde 30 indirim için masada
Dünyanın en pahalı, en çok izlenen ve piyasa değeri en yüksek ligi olan İngiltere Premier Lig’in mayısta başlamayacağı açıklandı.
Lig yönetimi maçlara ‘güvenli ve şartlar uygun olduğunda’ devam edileceğini belirtirken, salgın nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçen kulüplerin maaşlarda %30 indirim yapılması için futbolcularla görüşüleceği ifade edildi.
Bu arada Premier Lig’in altındaki liglerde yer alan kulüplere destek olmak için 125 milyon Sterlin’lik fon sağlanacak
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