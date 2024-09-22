×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

PREMIER LİG: Manchester City-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? City-Arsenal maçı canlı izle!

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Manchester City#Arsenal
PREMIER LİG: Manchester City-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda City-Arsenal maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 16:18

Manchester City-Arsenal maçı Premier Lig'de günün en dikkat çeken karşılaşması. Manchester City yeni sezonda 4'te 4 yaparak yoluna devam ediyor. Arsenal ise çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik gördü. Peki Manchester City-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Premier Ligi'in iki devi bu akşam karşı karşıya geliyor. Manchester City, evinde Arsenal'i ağırlayacak. Mavi beyazlılar, maçı galibiyetle sonlandırarak 5'te 5 yapmayı hedefliyor. İşte Manchester City Arsenal maçı canlı yayın bilgisi...

MANCHESTER CITY-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City ve Arsenal, Premier Lig 5. hafta karşı karşıya geliyor. Merakla beklenen müsabaka bugün TSİ 18.30'da başlayacak.

Etihad Stadyumu’nda oynanacak mücadele Bein Sports 3 ekranlarından takip edilebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Manchester City#Arsenal

BAKMADAN GEÇME!