PREMIER LİG: Manchester City-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? City-Arsenal maçı canlı izle!

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Premier Ligi'in iki devi bu akşam karşı karşıya geliyor. Manchester City, evinde Arsenal'i ağırlayacak. Mavi beyazlılar, maçı galibiyetle sonlandırarak 5'te 5 yapmayı hedefliyor. İşte Manchester City Arsenal maçı canlı yayın bilgisi...
MANCHESTER CITY-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester City ve Arsenal, Premier Lig 5. hafta karşı karşıya geliyor. Merakla beklenen müsabaka bugün TSİ 18.30'da başlayacak.
Etihad Stadyumu’nda oynanacak mücadele Bein Sports 3 ekranlarından takip edilebilecek.