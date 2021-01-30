Premier Lig lideri Manchester City, Sheffield United'ı tek golle geçti
Manchester City, İngiltere Premier Lig'deki 21. hafta mücadelesinde Sheffield United'ı 1-0 yendi.
Hafta içi oynanan karşılaşmalar sonrası puan tablosunun zirvesine yerleşen Manchester City, son sıradaki Sheffield United'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip, önceki maçında Manchester United'ı liderlikten eden Sheffield United'ı Gabriel Jesus'un 9. dakikadaki golüyle mağlup etti.
Manchester City, bu sonuçla galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bir maç eksiği bulunan City puanını 44'e yükseltirken, Sheffield United 8 puanda kaldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle