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Premier Lig lideri Everton ilk mağlubiyetini aldı
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Southampton, Everton'ı 2-0 yendi.
Southampton, ağırladığı Everton'ı Ward-Prowse'un 27 ve Adams'ın 35. dakikadaki golleriyle mağlup etti.
Everton'ın savunma oyuncusu Digne, 72. dakikada kırmızı kart gördü.
Ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Everton, 13 puanda kalsa da averajla liderliğini sürdürdü. Southampton ise puanını 10'a çıkardı.
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