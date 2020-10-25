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Futbol
Haber Giriş: 25.10.2020 - 19:35 | Son Güncelleme:

Premier Lig lideri Everton ilk mağlubiyetini aldı

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Premier Lig lideri Everton ilk mağlubiyetini aldı
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İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Southampton, Everton'ı 2-0 yendi.

Southampton, ağırladığı Everton'ı Ward-Prowse'un 27 ve Adams'ın 35. dakikadaki golleriyle mağlup etti.

Everton'ın savunma oyuncusu Digne, 72. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Everton, 13 puanda kalsa da averajla liderliğini sürdürdü. Southampton ise puanını 10'a çıkardı.

Premier Lig lideri Everton ilk mağlubiyetini aldı

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