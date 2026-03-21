Premier Lig kulüpleri, A Milli Takım'ın yeni yıldızının peşinde!

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na gidebilmek için 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da play-off yarı finalinde Romanya'yı konuk edecek.

Ay-yıldızlılarımız rakibini elemesi halinde, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin galibi ile 31 Mart Salı günü deplasmanda final maçında karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar bu maçı da kazanması halinde 2026 Dünya Kupası biletini alacak.

ARAL ŞİMŞİR ŞANS BULURSA AY-YILDIZLI FORMAYI İLK KEZ GİYECEK

Kritik maçlar öncesinde açıklanan 30 kişilik A Milli Takım aday kadrosuna, Midtjylland'la harika bir sezon geçiren Aral Şimşir de dahil edildi.

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, şans bulması halinde ilk kez A Milli Takım forması terletecek.

42 MAÇTA 29 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Bu sezon Midtjylland A takım formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan ve 11 gol - 18 asistlik performansıyla 29 gole doğrudan katkı sağlayan Aral Şimşir'in performansı dikkatlerden kaçmadı.

PREMIER LİG KULÜPLERİ DEVREDE

Teamtalk'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Brentford ve Crystal Palace, Aral Şimşir'le ciddi şekilde ilgileniyor. Üç İngiliz kulübünün gözlemcileri de Perşembe günü Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Nottingham Forest - Midtjylland karşılaşmasını tribünden takip etti.

Bu kulüplerin arasından Brentford'ın ilgisini bir adım öteye taşıyarak Aral Simsir'in menajerleriyle görüşmelere başladığı belirtiliyor.

TRABZONSPOR İSTEMİŞTİ

Ara ara ismi Süper Lig kulüpleriyle anılan Aral Şimşir'i son olarak devre arası transfer döneminde Trabzonspor istemiş, Bordo-mavili kulübün yaptığı 10 milyon euroluk öneriyi düşük bulan Midtjylland bu teklifi reddetmişti.