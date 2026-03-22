Premier Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yıldızına kanca!

Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 13:17

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçında gösterdiği performans ile Newcastle United ve Aston Villa gibi Premier Lig kulüplerinin radarına girdi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Fernando Muslera'yı aratmadı. Milli file bekçisi, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda yaptığı kurtarışlarla adın söz ettirdi. Sezon başında 27,5 milyon euroya Trabzonspor'dan transfer edilen tecrübeli kaleci, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi de başardı.

Bu sezon ligde Galatasaray formasıyla 19 maçta görev yapan Uğurcan Çakır, 1710 dakika sahada kaldı. 14 kez topu ağlarından çıkaran 29 yaşındaki file bekçisi, 7 mücadelede de kalesini gole kapattı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 karşılaşmaya da 11 başlayan Uğurcan, 1088 dakika süre buldu. Kalesinde 19 gol gören milli file bekçisi, Devler Ligi'nde 4 maçta da rakiplerine sevinme şansı tanımadı.

Uğurcan Çakır, 7,41'lik reyting ortalaması ile Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu itibariyle en yüksek reyting ortalamasına sahip üçüncü kaleci konumunda. Tecrübeli kaleci ayrıca bu sezon Devler Ligi'nde 2 penaltı kurtaran tek kaleci olarak ön plana çıkıyor.

Uğurcan, Liverpool maçlarındaki performansıyla Newcastle United ve Aston Villa gibi Premier Lig kulüplerinin radarına girdi.

