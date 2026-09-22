×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Premier Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın iki yıldızına kanca!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Premier Lig
Premier Lig ekiplerinden Beşiktaşın iki yıldızına kanca
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 08:14

Süper Lig'de bu sezonun iddialı takımlarından Beşiktaş'ta gösterdiği performanslarla ön plana çıkan iki milli futbolcuyu İngiltere Premier Lig ekipleri yakından takip ediyor. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Beşiktaş’ın bu sezonki yüksek tempolu ve etkili futbolu, İngiliz kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı. Premier Lig ekiplerinden Liverpool, kaptan Orkun Kökçü’yü yakın takipte. Ayrıca Ada’dan 2 kulüp daha devrede. Tottenham’ın ise genç stoper Emirhan Topçu’yu izlediği öğrenildi.

Gözden KaçmasınSüper Lig yıldızlarıyla ışıldıyor: Gol krallığı yarışı alev alevSüper Lig yıldızlarıyla ışıldıyor: Gol krallığı yarışı alev alev!Haberi görüntüle

BEŞİKTAŞ TEMKİNLİ YAKLAŞACAK

Beşiktaş Yönetimi’nin ise sezon başında kadroya kattığı ve takımın önemli parçaları haline gelen oyuncular için gelecek tekliflere karşı temkinli bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.

Premier Lig ekiplerinden Beşiktaşın iki yıldızına kanca

Siyah-Beyazlılar, özellikle Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu konusunda gelecek teklifleri değerlendirmeden önce teknik heyetin görüşünü de dikkate alacak. İngiliz kulüplerinin ilgisinin sezon boyunca devam etmesi halinde Beşiktaş’ın iki oyuncusu için özellikle yazın transfer piyasasında hareketli bir süreç yaşanabilir.

Haberin Devamı

Premier Lig ekiplerinden Beşiktaşın iki yıldızına kanca

Siyah-beyazlılarda ayrıca geçen sezonun devre arasında kadroya katılan fakat Italiano yönetiminde başka bir seviyeye gelen Junior Olaitan’ı da Avrupa’dan izleyen pek çok takım bulunuyor.

Premier Lig ekiplerinden Beşiktaşın iki yıldızına kanca

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Premier Lig

BAKMADAN GEÇME!