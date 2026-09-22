Premier Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın iki yıldızına kanca!

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Beşiktaş’ın bu sezonki yüksek tempolu ve etkili futbolu, İngiliz kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı. Premier Lig ekiplerinden Liverpool, kaptan Orkun Kökçü’yü yakın takipte. Ayrıca Ada’dan 2 kulüp daha devrede. Tottenham’ın ise genç stoper Emirhan Topçu’yu izlediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TEMKİNLİ YAKLAŞACAK

Beşiktaş Yönetimi’nin ise sezon başında kadroya kattığı ve takımın önemli parçaları haline gelen oyuncular için gelecek tekliflere karşı temkinli bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.

Siyah-Beyazlılar, özellikle Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu konusunda gelecek teklifleri değerlendirmeden önce teknik heyetin görüşünü de dikkate alacak. İngiliz kulüplerinin ilgisinin sezon boyunca devam etmesi halinde Beşiktaş’ın iki oyuncusu için özellikle yazın transfer piyasasında hareketli bir süreç yaşanabilir.

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Siyah-beyazlılarda ayrıca geçen sezonun devre arasında kadroya katılan fakat Italiano yönetiminde başka bir seviyeye gelen Junior Olaitan’ı da Avrupa’dan izleyen pek çok takım bulunuyor.