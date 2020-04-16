Premier Lig ekipleri çark ett! Corona virüs...

Spor Arena/Efkan BUCAK - İngiltere’de koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümetin, ücretsiz izne çıkarılan çalışanların ücretlerinin yüzde 80’ine kadar olan kısmını (Üst sınır 2500 Pound olmak üzere) ödeyeceğini duyurmasından sonra Premier Lig ekipleri de bundan faydalanmak istemişti. Çalışanlarını ücretsiz izne çıkaran kulüpler hem taraftarlarının hem de hükümetin tepkisini çekerken, ilk geri adım atan Liverpool olmuştu. Tottenham’dan sonra Bournemouth da kararından döndü. Newcastle, Norwich ve Sheffield da bazı çalışanlarını ücretsiz izne çıkarsa da ödemelerin tamamının yapılacağını duyurmuştu. Öte yandan Arsenal da maçların oynanmamasına rağmen maç günleri çalışan geçici işçilerin maaşlarını ödeyeceğini açıkladı.

iNGiLTERE’DE BiR iLK

Tottenham Kulübü, stadının otoparkını koronavirüs testi için North Middlesex Hastanesi’nin kullanımına sundu. Statta günlük 70 civarında koronavirüs testi yapılacağı belirtildi. ‘Spurs’, test için stat kapılarını açan ilk Premier Lig ekibi oldu.

MATUIDI VE RUGANI’DEN iYi HABER

Serıe A takımlarından Juventus’ta koronavirüs saptanan Blaise Matuidi ve Daniele Rugani’nin son testleri negatif çıktı. Kulüp, iki oyuncunun iyileştiğini ve evlerinde yaptıkları izolasyonun sona erdiğini duyurdu. Takımda Dybala’nın da testi pozitif çıkmıştı.

iDMAN iÇiN iKi ŞART

İtalya Futbol Federasyonu kulüplere antrenman yapma izni verdi ancak iki şart var: Oyuncular ve teknik heyetten herkesin testlerinin negatif çıkması, hazırlıkların izole bir kamp şeklinde gerçekleşmesi. Takımların idmanlara 3 Mayıs’ta başlaması bekleniyor.

FRANSA ‘17 HAZiRAN’ DEDi

Avrupa çapında ligler yavaş yavaş yeniden başlama planlarına girişirken, Fransa 1. Ligi de 3 veya 17 Haziran’da başlama amacında. L’Equipe gazetesine göre; 17 Haziran daha olası bir ihtimal. Gazeteye göre, maçlar 17 Haziran’da başlarsa üç günde bir maç oynanacak ve lig 25 Temmuz’da sona erecek.