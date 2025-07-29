Premier Lig ekibinin kapısından dönmüştü: Fenerbahçe, Armand Lauriente transferinde sona yaklaştı!

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Feyenoord maçı öncesi sol kanada mutlaka bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, bir süredir Armand Lauriente için görüşmelerde bulunuyordu.

TEKLİF: 15 MİLYON EURO + BONUSLAR

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Armand Lauriente'nin transferi için Sassuolo'ya 15 milyon euro + bonuslar içeren bir teklif yaptı.

4 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

26 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusuna da 4 yıllık sözleşme öneren Fenerbahçe'nin transferi kısa sürede sonuçlandırabileceği belirtiliyor.

TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLMUŞTU!

Lauriente, geçtiğimiz hafta Premier Lig ekibi Sunderland için sağlık kontrollerinden geçmiş ve takımın Portekiz kampına katılmış ancak sözleşme imzalama aşamasında yaşanan kişisel anlaşmazlıklar nedeniyle transferi son anda iptal olmuştu.

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PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla İtalya 2. Ligi'nde (Serie B) 33 maçta 18 gol - 6 asistlik performans sergileyen Lauriente, gol kralı olmuş ve takımının Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynamıştı.