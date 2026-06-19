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Premier Lig ekibinden Trabzonspor'un yıldızına dev teklif! Yönetimin kararı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Premier Lig#Transfer
Premier Lig ekibinden Trabzonsporun yıldızına dev teklif Yönetimin kararı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 09:40

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Chibuike Nwaiwu'ya Premier Lig ekibi Fulham talip oldu.

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Trendyol Süper Lig'de beklentilerin oldukça üzerinde bir sezonu geride bırakan ve Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor yeni sezonun transfer çalışmalarına da erkenden başladı.

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Teknik direktör Fatih Tekke'nin verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerin yıldızına dev bir teklif geldi.

FULHAM'DAN 20 MİLYON EURO

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Trabzonspor’un geçtiğimiz sezonun devre arasında 5.5 milyon Euro bonservisle Wolfsberger’den kadrosuna kattığı Chibuike Nwaiwu, kısa zamanda yaptığı büyük çıkışla dikkatleri üzerine çekmişti.

Premier Lig ekibinden Trabzonsporun yıldızına dev teklif Yönetimin kararı belli oldu

Trabzonspor’da gösterdiği performans sonrası Nijerya Milli Takımı’na seçilen ve orada da etkili oyununu sürdüren Nwaiwu’nun Avrupa’dan ciddi talipleri var. Bu kulüplerin başında da Fulham geliyor. Premier Lig ekibinin bonservis olarak 20 milyon Euro’yu gözden çıkardığı fakat Trabzonspor Yönetimi’nin bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

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BEKLENTİ 30 MİLYON

Fulham’ın yeni bir teklif yapabileceği belirtilirken, başkan Ertuğrul Doğan Oulai ve Augusto’yu satmayı düşündüğü için ekstra oyuncu kaybetmek istemiyor. Nwaiwu konusunda 30 milyon Euro’nun altındaki rakamlar şimdilik dikkate alınmıyor.

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#Trabzonspor#Premier Lig#Transfer

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