Premier Lig ekibinden Michy Batshuayi için Fenerbahçe'ye teklif!

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Fenerbahçe'de Twente maçına ilk 11'de çıkan Michy Batshuayi'ye İngiltere Premier Lig'den resmi teklif geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Nottingham Forest, Belçikalı golcü için Fenerbahçe'ye 4 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fenerbahçe bu teklifi reddetti. Sarı-lacivertli kulübün Batshuayi'den 10-12 milyon euro civarında bir gelir hedeflediği belirtildi.

Nottingham Forest'ın yanı sıra Premier Lig'den bir başka kulübün daha Batshuayi ile ilgilendiği ifade edildi.

Geçen sezon başında Fenerbahç'ye transfer olan Batshuayi, Sarı-lacivertli formayla çıktığı 38 maçta 22 gol atıp 3 asist yaptı.