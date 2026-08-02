Premier Lig ekibinden İstanbul'a Barış Alper çıkarması! Galatasaray tarihine geçecek transfer teklifi

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Galatasaray'ın milli futbolcusu için Premier Lig ekibi Everton teklif yapmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Merseyside ekibinin yetkilileri, 26 yaşındaki oyuncu için temaslarda bulunmak amacıyla İstanbul'a geldi.

35 MİLYON STERLİNİ GÖZDEN ÇIKARDILAR!

Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibinin, 35 milyon sterlini (yaklaşık 41 milyon euro) gözden çıkardığı öğrenildi.

TEKLİF ARTARSA SATIŞA ONAY ÇIKACAK

Sarı kırmızılı yönetimin ise yabancı oyuncu kuralı nedeniyle milli futbolcusunu satmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Teknik ekip de Barış'ın ayrılmasını istemiyor.

Galatasaray yönetimi, Everton kulübü ve oyuncu tarafının transferde ısrarcı olması halinde istediği bonservis ücreti karşılanırsa bu satışa onay verecek. Barış Alper'in ise Galatasaray'dan ayrılırsa hayalinin Premier Lig olduğu biliniyor.

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BARIŞ AYRILIRSA SOL KANADA 2 TRANSFER YAPILACAK

Sarı kırmızılıların başarılı hücum oyuncusu, yaz transfer döneminde Arsenal, Monaco ve Napoli gibi takımlar tarafından da takip ediliyordu.

Yönetim olası Barış Alper ayrılığında ise sol kanat bölgesine 2 oyuncu takviyesi yapmaya hazırlanacak.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Transferin belirtilen rakamlar üzerinden gerçekleşmesi halinde Barış Alper Yılmaz, Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak tarihe geçecek.

Sarı-kırmızılı kulübün halihazırdaki en pahalı oyuncu satış rekoru ise 30 milyon euro ile Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'e ait.

PERFORMANSI

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2021 yazında 2.1 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz, 5 sezonu geride bıraktığı Galatasaray'da 205 resmi maça çıkarken 37 gol - 36 asist üreterek toplamda 73 gole doğrudan katkı sağladı.