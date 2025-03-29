Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına kanca!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Slovak stoper, sergilediği performans ve savunmada verdiği güvenle kısa süre içinde sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline geldi.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde bonservisiyle kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı.

TOTTENHAM, SKRINIAR'I İSTİYOR!

Fichajes'in haberine göre; Bir dönem Jose Mourinho'nun da çalıştırdığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, takımdan ayrılması beklenen Arjantinli stoper Cristian Romero'nun yerine Milan Skriniar'ı transfer listesine ekledi.

Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou'nun, Romero'nun olası ayrılığında savunmaya liderlik edebilecek üst düzey bir stoper talebi olduğu, Skriniar'ın da tecrübesiyle bunu karşılayabileceği belirtildi.

Haberin Devamı

4 ADAY DAHA VAR!

Öte yandan Tottenham'ın stoper transferi listesinde Skriniar'ın yanı sıra Jonathan Tah, Dean Huijsen, Marc Guehi ve Jarrad Branthwaite'ın yer aldığı kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

PSG ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 15 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.

SKRINIAR'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla dün akşam 13. resmi maçına çıkan Milan Skriniar, 1 gol atıp 2 de asist üretti.